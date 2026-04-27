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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: WhatsApp-Betrug bleibt "erfolgreich"

Siegburg (ots)

Lange Zeit herrschte Ruhe um die Betrugsmasche via WhatsApp.

Am vergangenen Donnerstag (23. April) fiel eine 66-jährige Frau aus Siegburg den Onlinebetrügern zum Opfer. Sie erhielt eine Nachricht von einer unbekannten Nummer auf ihr Handy. Der Absender gab sich im Verlauf des Chats als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt. Er forderte fast 2.000 Euro um eine fällige Rechnung zu begleichen. In dem Glauben, ihrem Sohn zu helfen, überwies die Frau den Betrag per Sofortüberweisung. Erst als sie Freunde ihres Sohnes kontaktierte, erfuhr sie vom Betrug. Das Geld war nicht mehr zurückzuholen.

Polizeitipps:

Rufen Sie Ihren Angehörigen einfach auf der unbekannten Nummer an! Meldet sich die richtige Person, ist alles in Ordnung. Andernfalls ist Vorsicht geboten. Falls Sie nur per Nachricht kommunizieren können, stellen Sie persönliche Fragen. Oder kontaktieren Sie die Person über die Ihnen bekannte Nummer. Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie über Messenger-Dienste um Geld gebeten werden! Speichern Sie unbekannte Nummern nicht ohne Prüfung als Kontakt. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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