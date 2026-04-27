Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Lohmar (ots)

Am Freitag (24. April), gegen 18.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Franzhäuschenstraße in Lohmar-Heide ein. Die Einbrecher klingelten vermutlich zunächst an der Haustür, um sicherzustellen, dass niemand zu Hause ist. Anschließend gingen sie zur Rückseite des Hauses, schlugen ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und öffneten die Tür von innen.

Die Täter durchsuchten den Wohn- und Schlafbereich nach Wertgegenständen. Sie fanden einen im Schrank versteckten vierstelligen Bargeldbetrag und eine Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Eine Nachbarin beobachtete eine verdächtige Frau auf der Terrasse des Hauses, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung steht. Sie beschrieb die Frau als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 155 cm groß. Die Unbekannte hatte eine helle Haut und war komplett schwarz gekleidet. Sie trug einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Frau, anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

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