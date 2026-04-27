PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus - Diebe stehlen Schmuck und Bargeld

Lohmar (ots)

Am Freitag (24. April), gegen 18.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Franzhäuschenstraße in Lohmar-Heide ein. Die Einbrecher klingelten vermutlich zunächst an der Haustür, um sicherzustellen, dass niemand zu Hause ist. Anschließend gingen sie zur Rückseite des Hauses, schlugen ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und öffneten die Tür von innen.

Die Täter durchsuchten den Wohn- und Schlafbereich nach Wertgegenständen. Sie fanden einen im Schrank versteckten vierstelligen Bargeldbetrag und eine Schmuckschatulle mit Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Eine Nachbarin beobachtete eine verdächtige Frau auf der Terrasse des Hauses, die möglicherweise mit dem Einbruch in Verbindung steht. Sie beschrieb die Frau als etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 155 cm groß. Die Unbekannte hatte eine helle Haut und war komplett schwarz gekleidet. Sie trug einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Frau, anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 12:23

    POL-SU: WhatsApp-Betrug bleibt "erfolgreich"

    Siegburg (ots) - Lange Zeit herrschte Ruhe um die Betrugsmasche via WhatsApp. Am vergangenen Donnerstag (23. April) fiel eine 66-jährige Frau aus Siegburg den Onlinebetrügern zum Opfer. Sie erhielt eine Nachricht von einer unbekannten Nummer auf ihr Handy. Der Absender gab sich im Verlauf des Chats als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt. Er forderte fast 2.000 Euro um eine fällige Rechnung zu ...

    mehr
  • 24.04.2026 – 12:11

    POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Siegburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch (22. April), 18:00 Uhr, und Donnerstag (23. April), 10:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle am Gerhart-Hauptmann-Weg in Siegburg. Die hinzugerufenen Polizisten stellten sowohl an einer der Eingangstüren sowie an einem Fenster auf der Gebäuderückseite Beschädigungen fest. Welchen Zugang der oder die unbekannten Tatverdächtigen zur Lagerhalle nutzten, ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren