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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrug per Schockanruf
Frau händigt Goldschmuck aus

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (28. April) wurde eine Frau aus Sankt Augustin Opfer von Telefonbetrügern. Sie erhielt gegen 14:30 Uhr einen Anruf auf ihrem Festnetztelefon. Zunächst hörte sie eine Männerstimme, die "Mutter! Mutter!" rief. Dann übernahm eine vermeintlich zweite Person das Gespräch und gab sich als Polizist aus. Er schilderte, dass die Tochter der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau getötet worden sei. Die Tochter wäre bereits einem Haftrichter vorgeführt worden, der eine Kautionssumme von 120.000 Euro festgesetzt habe. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurde der Seniorin gesagt, dass sie kein Geld überweisen, aber Bargeld oder auch Schmuck aushändigen könne. Zu diesem Zwecke würde ein Kurier des Gerichts zu ihr kommen. Die Frau folgte den weiteren Anweisungen des Anrufers, indem sie ihren Goldschmuck zusammenpackte und wog. Noch während des Telefonats erschien der angekündigte Kurier an der Haustür des Hauses im Ortsteil Hangelar und nahm wortlos den mit Goldschmuck gefüllten Beutel entgegen und verschwand. Kurze Zeit später meldete sich der vermeintliche Polizist erneut und fragte nach weiterem Vermögen. Da das Betrugsopfer inzwischen mit ihrer Tochter telefoniert hatte und sich des Betrugs bewusst geworden war, wurde das Telefonat beendet. Die Hangelarerin schilderte den hinzugerufenen richtigen Polizeibeamten bei der Anzeigenerstattung, dass der Betrüger Namen ihrer Angehörigen kannte und sie aufforderte, keinen Kontakt zu Familienmitgliedern aufzunehmen. Daher und weil emotionaler Druck aufgebaut worden war, habe die Frau den Betrug zu spät erkannt. Der Goldschmuck habe einen Wert von schätzungsweise 10.000 Euro gehabt. Der Mann, der ihn abholte, wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 m groß, schlanke Statur, blasse Haut, kurze wellige braune Haare mit Seitenscheitel, glattrasiertes Gesicht, bekleidet mit grüner Steppjacke und heller Hose. Er trug einen schwarzen, kastenförmigen Rucksack bei sich. Zeugen, die im Bereich der Schumannstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu Tat oder Tätern machen können, melden sich bitte unter 02241 541-3321. Die Betrugsmasche mit sogenannten Schockanrufen laufen fast immer nach dem gleichen Muster ab und haben immer das Ziel, die Angerufenen in einen emotionalen Ausnahmezustand zu versetzen und keine Zeit zu lassen, den Sachverhalt und den Anruf zu überdenken. Die Polizei rät dazu, Ruhe zu bewahren und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Bleiben Sie misstrauisch und fragen Sie in jedem Fall bei Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson nach. Wenn Sie unsicher sind, wählen sie die 110. Sie selbst werden nie von dieser Nummer angerufen, dies machen nur Betrüger. Geben Sie keine Auskunft über Vermögensverhältnisse und händigen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde aus. Sprechen Sie mit Bekannten und Angehörigen über die Betrugsmasche, um andere zu warnen. Sollten Sie Opfer geworden sein, erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei der Polizei. (Uhl) #SicherImAlter

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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