Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auto bei Einreise stillgelegt

Neugersdorf (ots)

27.04.2026 | 19:30 Uhr | Neugersdorf

Am Abend des 27. April 2026 reiste bei Neugersdorf ein Autofahrer über die S 148 aus der Tschechischen Republik kommend in das Bundesgebiet ein. Die Bundespolizei kontrollierte den 53-jährigen Tschechen und seinen Skoda Fabia. Da dieser seit Januar dieses Jahres nicht mehr versichert ist, musste die angeordnete Betriebsuntersagung durchgesetzt werden. Die Beamten stellten den Fahrzeugschein sicher und entstempelten die Nummernschilder. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

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