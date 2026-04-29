Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Räder von Pkw gestohlen

Lohmar (ots)

In Lohmar wurde zwischen Montag (27. April), 16:00 Uhr und Dienstag (28. April), 07:30 Uhr der komplette Satz Räder von einem Pkw gestohlen. Der Wagen war vor einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße zwischen den Einmündungen der Königsbergstraße und der Bachstraße abgestellt. Als der Besitzer am Dienstagmorgen zu seinem Audi kam, entdeckte er, dass dieser auf Pflastersteinen stand und die vier Reifen inklusive Felgen fehlten. Die zugehörigen Schrauben und Muttern lagen auf dem Boden. Der Wert der Beute beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf knapp 7.000 Euro. Die hinzugerufene Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 02241 541-3121 zu melden. (Uhl) #KEinbruch

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