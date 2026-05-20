POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wolfhagen, Samstag, der 16.05.2026, 23:00 Uhr. Ein 32- jähriger Fahrer aus Mönchengladbach befuhr mit seinem PKW in Richtung Neustädter Platz, als sich das hintere, rechte Rad löste. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und der entgegenkommende PKW einer 53- jährigen aus Uslar fuhr gegen das auf der Straße liegende Rad, so das Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Verletzt wurde dabei niemand.
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