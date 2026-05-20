POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Uslar (ots) - Uslar, (go), Braustraße, (Wohnhaus Ecke Zigarrenmacherstraße), zwischen Montag, dem 11.05.2026, 08:00 Uhr und Sonntag, dem 17.05.2026, 17:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen brachen in den Kellerraum einer 60- jährigen aus Uslar ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, ...

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