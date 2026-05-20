POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss
Uslar (ots)
Uslar, (go), Eschershäuser Straße, Dienstag, der 19.05.2026, 17:45 Uhr. Eine 48- jährige Fahrerin eines E-Scooters aus Uslar fuhr im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest wurde durch die eingesetzten Beamten durchgeführt und die Weiterfahrt wurde untersagt.
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