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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), Braustraße, (Wohnhaus Ecke Zigarrenmacherstraße), zwischen Montag, dem 11.05.2026, 08:00 Uhr und Sonntag, dem 17.05.2026, 17:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen brachen in den Kellerraum einer 60- jährigen aus Uslar ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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