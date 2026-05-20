Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ein Unfall, zwei aufgeklärte Unfallfluchten und einmal Trunkenheit im Verkehr

Northeim (ots)

Dienstag und Mittwoch, 19/20.05.2026

Bereich Northeim

NORTHEIM(da) -Mehrere Verkehrsdelikte wurden am gestrigen Dienstag und heutigen Vormittag durch die Polizei Northeim bearbeitet.

In Katlenburg ereignete sich am gestrigen Vormittag gegen 10:30 Uhr in der Straße Am Katelberg eine Unfallflucht. Eine 86-jährige aus dem Bereich Katlenburg-Lindau setzte mit ihrem PKW zurück und beschädigte einen geparkten PKW nicht unerheblich, anschließend setzte sie die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Hinweise konnte die Frau anschließend ermittelt werden. Der Schaden wurde auf ca. 3000EUR geschätzt.

Eine zweite Unfallflucht konnte am heutigen Vormittag gegen 08:45 Uhr ebenfalls aufgeklärt werden. Die hiesige Verursacherin befuhr mit ihrem PKW in Northeim den Friedrich-Ebert-Wall in Richtung Dammstraße. Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW kollidierte sie mit dessen Außenspiegel und verursachte Sachschaden. Dank eines Zeugenhinweises konnte die 73-jährige Northeimerin noch im Nahbereich parkend angetroffen werden. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Schaden dieses Unfalls belief sich geschätzt auf 1.600EUR.

Kurz nach Mitternacht kontrollierten die Beamten heute Morgen einen 38-jährigen PKW-Fahrer in Northeim in der Güterbahnhofstraße. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 07:30 Uhr ereignete sich dann heute Morgen in Northeim ein weiterer Unfall in der Friedrichstraße. Eine 49-jährige Northeimerin fuhr mit ihrem PKW in Richtung Göttinger Straße, hier musste sie aufgrund einer kreuzenden Radfahrerin verkehrsbedingt warten. Der hinter ihr fahrende 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Osterode erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500EUR. Beide Fahrer blieben unverletzt.

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