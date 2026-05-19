Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Rollator und Pavillon - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Markt, Montag, 18.05.2026, 22.10 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 58-jährige Frau meldete am Montagabend eine dreiköpfige Gruppe von jungen Männern, welche im Stadtkern Northeim Gegenstände beschädigt hatten. Die drei Männer (19 J.; 20 J.; 20 J.) warfen zuvor einen Rollator in einen Brunnen, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Herkunft des Rollators ist derzeit unbekannt. Zudem beschädigten sie die Dachplane eines Pavillon durch Aufschlitzen.

Die drei Männer konnten im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden.

Die Polizei Northeim sucht nun weitere Zeugen, welche zum einen Hinweise zu den Tathandlungen oder zu der Herkunft des Rollator geben können.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 300,00 Euro.

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