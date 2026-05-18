Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung auf dem Schulhof - Zeugenhinweise gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Wilhelmstraße, Freitag, 15.05.2026, 15.00 Uhr bis Sonntag, 17.05.2026, 17.45 Uhr

NORTHEIM (köh) - Im genannten Tatzeitraum kam es zu einer Sachbeschädigung auf dem Schulhof einer Grundschule.

Unbekannte Täter beschädigten an zwei Stellen die Hausfassade der Grundschule, sowie ein Weltkriegsdenkmal auf dem umzäunten Schulhof und weitere dort abgestellte Gegenstände. Zudem hinterließen die unbekannten Täter Müll und Getränkedosen, beschädigten ein Insektenhotel und hoben Gullideckel aus.

Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter 05551-91480 zu melden.

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