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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte versuchen Tabakwaren aus einem Zigarettenautomaten zu entwenden - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg- Lindau, Northeimer Straße, Samstag, 16.05.2026, gegen 03:20 Uhr

KATLENBURG (köh) - In der Nacht zu Sonntag versuchten unbekannte Täter Tabakwaren aus einem Zigarettenautomaten in Katlenburg zu entwenden.

Laut Zeugenaussagen habe dieser in der Nacht zu Samstag, den 16.05.2026 einen lauten Knall gehört und einen dunklen Pkw gesehen, der in Fahrtrichtung Northeim weggefahren sei. Dies wurde allerdings erst bei der Sachverhaltsaufnahme am gestrigen Sonntag bekannt. Am Zigarettenautomaten entstand vermutlich durch eine herbeigeführte Explosion ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Zigaretten selbst konnten nicht erlangt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können, melden diese bitte der Polizei in Northeim unter 05551-91480

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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