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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6, Sonntag, 10.05.2026, 04:00 Uhr - Dienstag, 12.05.2026, 13:10 Uhr

Bad Gandersheim (nol.)- Durch bislang unbekannte Täter wird im oben genannten Zeitraum eine Terrassentür der ehemaligen Kurklinik beschädigt und das Gebäude betreten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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