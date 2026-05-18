POL-NOM: Sachbeschädigung an ehemaliger Kurklinik
Bad Gandersheim (ots)
Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße 6, Sonntag, 10.05.2026, 04:00 Uhr - Dienstag, 12.05.2026, 13:10 Uhr
Bad Gandersheim (nol.)- Durch bislang unbekannte Täter wird im oben genannten Zeitraum eine Terrassentür der ehemaligen Kurklinik beschädigt und das Gebäude betreten.
Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.
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