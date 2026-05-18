Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einkaufswagen voll mit Kaffee entwendet

Einbeck (ots)

Dassel (Kr.) 13.05.2026, 15:15 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 13.05.2026, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter, in einem Lebensmittelmarkt in der Ilmestraße, einen vollständig befüllten Einkaufswagen mit diversen Kaffeebeuteln. Hierbei war die männliche Person in Begleitung einer weiteren männlichen Person, welche ebenfalls einen Einkaufswagen mit Kaffee befüllte, jedoch im Markt stehen ließ. Die Taten wurden erst im Nachgang durch das Personal bei einer Videoauswertung bemerkt. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei Einbeck leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein und bittet Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 oder 05564-999100 zu melden

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