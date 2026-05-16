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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem beteiligten Auto und einem beteiligten E-Scooter in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Holzmindener Straße, 15.05.2026, 13:20Uhr: Eine 65-jährige Bad Gandersheimerin befuhr mit ihrem Toyota den Kreisverkehr in der Holzmindener Straße und übersah dabei einen bereits im Kreisverkehr befindlichen jugendlichen E-Scooter Fahrer. Hierdurch kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der Jugendliche zum Stürzen kam und sich verletzte. Er musste anschließend durch die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die 65-jährige Unfallverursacherin erwartet nur ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. (ata)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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