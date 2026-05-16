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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Hardenbergstraße, Freitag, 15.05.2026, 03:00 Uhr

Northeim (hot)

In der "Hardenbergstraße" in Nörten-Hardenberg touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Umstände in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551/9148-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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