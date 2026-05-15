Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eichstätte, Donnerstag, 14.05.26, 19.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol kam es am Donnerstagabend in Northeim.

Ein 68-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw mehrfach in die Gegenfahrbahn und touchierte wiederholt die Bordsteinkante, auf der sich in unmittelbarer Nähe eine Personengruppe aufhielt. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Mann wurde schließlich in der Eichstätte durch eine Streife der Polizei Northeim gestoppt. Bei der Überprüfung der Fachtüchtigkeit stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,2 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein blieb bei der Polizei.

Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

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