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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auseinandersetzung zwischen vier Personen

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nelkenweg, Donnerstag, 14.05.2026, 00.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zwischen einer Gruppe von vier Männern kam es Donnerstagnacht zu einer zunächst verbalen Streitigkeit. In der Folge des Streites schubste ein 25-jähriger Mann aus Northeim einen 26-jährigen streitbeteiligten Mann aus Northeim. Dieser stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf schlug der 26-jährige mit zwei weiteren Männern (28 u. 23 J.) auf den 25-jährigen Mann ein und würgten ihn. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet, welche die Polizei informierten.

Der 25-jährige Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Test ergab bei dem 26-jährigen Mann einen Wert von 0,2 Promille. Die anderen Beteiligten standen nicht unter dem Einfluss von Alkohol.

Eine medizinische Versorgung wurde von allen Beteiligten abgelehnt.

Gegen die drei Akteure wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der 25-jährige muss sich wegen einfacher Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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