Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schaden an Pkw verursacht und weggefahren, Zeugen gesucht.

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 11.05.2026; 08:50 Uhr - 09:05 Uhr

Am frühen Montagmorgen, den 11.05.2026, verursachte ein Pkw-Fahrer einen Schaden von ca. 4.000,- Euro auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Grimsehlstraße. Nach Ermittlungen der Polizei hat der bislang unbekannte Verursacher beim Ein-oder Ausparken den neben ihm ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 20jährigen Alfelderin touchiert. Anschließend entfernte sich der Verantwortliche von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zum Verursacher gemacht haben könnten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell