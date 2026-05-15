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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Montag, 11.05.2026, 15:20 Uhr

Am Montag, den 11.05.2026, kontrollierte eine Polizeistreife den 43jährigen Fahrer eines Pkw in der Beverstraße. Während der Kontrolle zeigte der bereits polizeilich bekannte Einbecker erneut körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmittel hindeuten. Da es sich bei dem Kontrollierten um einen Wiederholungstäter handelt und dieser keinen Drogenschnelltest absolvierte, wurde gegen ihn erneut ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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