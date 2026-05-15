Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unechtes Zahngold verkauft

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.05.2026; 12:30 Uhr (Kr.)

Am Donnerstagmittag, den 07.05.2026, verkaufte ein 53jähriger Mann aus Minden angeblich echtes Zahngold in einem Antiquitätengeschäft auf dem Marktplatz. Erst im Nachhinein stellte die Besitzerin fest, dass es sich hierbei nicht um Echtgold handelt. Der Dame ist dabei ein Schaden von 2.200,- Euro entstanden. Die Polizei hat gegen den Verkäufer ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

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