Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw mit gestohlenen Kennzeichen und ohne Versicherung geführt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Portenhagen (Kr.) 06.05.2026; 16:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 06.05.2026, stellte eine Polizeistreife einen VW Tiguan an einer Wohnanschrift in Portenhagen fest, von dem die Beamten wussten, dass dieser zur Eigentumssicherung eines Pfandhauses für Automobile ausgeschrieben war. Der verantwortliche 38jährige Nutzer des Pkw hatte diesen zunächst bei dem Pfandhaus beliehen und durfte das Fahrzeug, durch Zahlung einer monatlichen Leasingrate, weiterhin fahren. Der aus Portenhagen stammende Mann gab den Pkw aber nicht an das Pfandhaus zurück, obwohl er die erforderlichen Raten nicht mehr bezahlen konnte. Seit März 2023 benutzte er demnach den Pkw auch ohne Pflichtversicherung. Um die Tat zu vertuschen, brachte er am Pkw zusätzlich gestohlene Kennzeichen an. Die Polizei beschlagnahmte den Pkw vor Ort und leitete gegen den Verantwortlichen mehrere Ermittlungsverfahren ein.

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