Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in Hardegsen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Am Gladeberg, Dienstag, 12.05.2026, 17.45 Uhr - 17.55 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine bislang unbekannte Person befuhr mit einem bisher nicht näher bekannten Fahrzeug die Straße "Am Gladeberg" in Hardegsen und beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 45-jährigen Mannes. Der beschädigte Pkw war am Straßenrand in der o.g. Straße geparkt. Nach der Kollision entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 6000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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