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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargeld aus Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Kaltenburg, Albrechtshäuser Weg, Dienstag, 12.05.2026, 13.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 63-jährige Frau wurde am Dienstag in einem Lebensmittelmarkt in Katlenburg um ihr Bargeld erleichtert. Die Polizei Northeim bittet Zeugen um Hinweise.

Während ihres Aufenthaltes in einem Lebensmittelmarkt erlangte eine bislang unbekannte Person die Geldbörse der 63-jährigen Geschädigten. Aus der Geldbörse wurde Bargeld in Höhe von 80 Euro entwendet. Anschließend wurde die Geldbörse in einem Gang des Lebensmittelmarktes zurückgelassen. Die 63-jährige Frau bemerkte die Tathandlung nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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