PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte und Am Martinsgraben Montag, 11.05.2026, 14:53 Uhr und 17:20 Uhr

NORTHEIM(da) - Gleich zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss wurden im Laufe des gestrigen Nachmittags im Bereich Northeim festgestellt. Im Bereich der Eichstätte wurde zunächst gegen 14:53 Uhr ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der Northeimer stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Gegen 17:20 Uhr stellte sich bei einer Verkehrskontrolle am Martinsgraben heraus, dass ein 33-jähriger PKW Fahrer ebenfalls neurologische Auffälligkeiten zeigte; hier reagierte ein Vortest positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt, entsprechende Verfahren eingeleitet. Da der PKW-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde bei ihm zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:20

    POL-NOM: Betrugsmasche auf Kleinanzeigenportal

    Northeim (ots) - Im Bereich der Polizeiinspektion Northeim kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu Anzeigen, in denen über die Online- Plattform "Kleinanzeigen" die Funktion "Sicher bezahlen" durch Betrüger ausgenutzt wurde. Hierbei sind die Geschädigten teils um mehrere Tausend Euro betrogen worden. Wie funktioniert diese Betrugsmasche? Die späteren Geschädigten bieten über Kleinanzeigen einen Artikel zum ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:17

    POL-NOM: Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Totalschäden

    Northeim (ots) - Northeim, Am Martinsgraben Sonntag, 10.05.2026, gegen 18:05 Uhr NORTHEIM(da) - Ein 73-Jähriger aus dem Bereich Bad Gandersheim hat am Sonntag gegen 18:05 Uhr in der Straße am Martinsgraben einen Verkehrsunfall verursacht und so ca. 20.000EUR Schaden verursacht. Der PKW-Fahrer befuhr die Matthias-Grünewald-Straße in Richtung Am Martinsgraben. Beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren