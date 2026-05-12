Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte und Am Martinsgraben Montag, 11.05.2026, 14:53 Uhr und 17:20 Uhr

NORTHEIM(da) - Gleich zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss wurden im Laufe des gestrigen Nachmittags im Bereich Northeim festgestellt. Im Bereich der Eichstätte wurde zunächst gegen 14:53 Uhr ein 32-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Der Northeimer stand unter dem Einfluss von Amphetaminen. Gegen 17:20 Uhr stellte sich bei einer Verkehrskontrolle am Martinsgraben heraus, dass ein 33-jähriger PKW Fahrer ebenfalls neurologische Auffälligkeiten zeigte; hier reagierte ein Vortest positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt, entsprechende Verfahren eingeleitet. Da der PKW-Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde bei ihm zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.

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