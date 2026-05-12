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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bislang unbekannte Ladendiebin entwendet zwei Paar Kinderschuhe in einem Schuhgeschäft in Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Neue Straße, 11.05.2026, 15:00 Uhr: Am Montag, den 11.05.2026, gegen 15:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Ladendiebin zwei Paar Kinderschuhe aus einem Schuhgeschäft in Bad Gandersheim. Nach bisherigem Ermittlungsstand betrat die unbekannte Täterin gemeinsam mit zwei Frauen ein Schuhgeschäft in Bad Gandersheim (Neue Straße). Beim Verlassen des Geschäfts löste die Diebstahlsicherung aus, sodass sie vom Geschäftspersonal angesprochen wurde. Die Täterin flüchtete daraufhin unerkannt. Es konnte festgestellt werden, dass zwei Paar Kinderschuhe im Wert von etwa 27 EUR entwendet wurden. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: -weiblich -ca. 20 Jahre alt -sehr schlank -ca. 170cm groß -bekleidet mit einer blauen Jeans, einer weißen Winterjacke und einer weißen Tasche mit schwarzen Griffen -auffälliges Gebiss -hellgefärbte Haare

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382 95390 zu melden (at)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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