POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung - Drei Fahrer zu schnell

Northeim (ots) - Northeim, Sudetenstraße und Borsigstraße Sonntag, 10.05.2026, gegen 02:30 Uhr und 03:45 Uhr NORTHEIM(da) - Am gestrigen Sonntag wurden zunächst gegen 02:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen in der Sudetenstraße gemeldet, diese konnten schnell gelöscht werden. Gegen 03:45 Uhr wurde dann ein weiterer Brand in der Borsigstraße gemeldet. Auch hier brannte Müll, dieser griff bereits auf eine Hecke sowie einen Holzverschlag über. Auch dieser Brand wurde durch ...

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