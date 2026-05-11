POL-NOM: Geschwindigkeitsüberwachung - Drei Fahrer zu schnell
Northeim (ots)
Northeim, Westumgehung
Samstag, 09.05.2026, gegen 13:50 Uhr
NORTHEIM(da) - Bei einer Lasermessung im Bereich der Westumgehung waren am Samstag drei Fahrer zu schnell unterwegs. Die höchste vorwerfbare Geschwindigkeit betrug 72km/h bei erlaubten 50km/h. Gegen alle drei Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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