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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülltonnen angesteckt

Northeim (ots)

Northeim, Sudetenstraße und Borsigstraße Sonntag, 10.05.2026, gegen 02:30 Uhr und 03:45 Uhr

NORTHEIM(da) - Am gestrigen Sonntag wurden zunächst gegen 02:30 Uhr zwei brennende Mülltonnen in der Sudetenstraße gemeldet, diese konnten schnell gelöscht werden. Gegen 03:45 Uhr wurde dann ein weiterer Brand in der Borsigstraße gemeldet. Auch hier brannte Müll, dieser griff bereits auf eine Hecke sowie einen Holzverschlag über. Auch dieser Brand wurde durch die Feuerwehr Northeim gelöscht. Der Schaden wird insgesamt auf ca. 3.500EUR geschätzt, von einer vorsätzlichen Brandlegung ist auszugehen. Hinweise zu den beiden Vorfällen nimmt die Polizei Northeim unter Telefon: 05551-9148-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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