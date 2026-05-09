Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Im Einkaufsmarkt bestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 07.05.2026; 11:30 Uhr

Am Mittwoch, den 07.05.2026, gegen 11:30 Uhr, kaufte ein 64jähriger Mann, in einem Discounter in der Beverstraße ein. Als der aus einem Dasseler Ortsteil stammende Mann, Backwaren aus den Auslagen entnahm, legte er seine Geldbörse in einen, in seinem Einkaufswagen befindlichen Karton. An der Kasse stellte er dann fest, dass aus der Geldbörse 320,- Euro fehlten. Dementsprechend muss ein bislang unbekannter Täter, den Augenblick bei den Backwaren genutzt haben, um das Geld aus dem Portemonnaie zu entwenden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Kunden, die Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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