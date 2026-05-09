Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schließvorrichtung an Garagen zerstört; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Dassel, OT Lauenberg (Kr.) 06.05.2026 - 07.05.2026

In der Nacht von Mittwoch, den 06.05.2026 auf Donnerstag, den 07.05.2026, beschädigten bislang unbekannte Täter in Lauenberg gleich 2 Schließvorrichtungen an den Garagen von Anwohnern. Bei der ersten Tat wurde im "Stubenanger" ein Schlüsseltaster aus der Putzfassade gehebelt und anschließend die Garage betreten. Im zweiten Fall wird in der "Schlackenwiese" eine Schließvorrichtung der Garage gänzlich zerstört. In beiden Fällen kommt es jedoch zu keinerlei Entwendungsschaden, obwohl sich in der einen Garage u.a. ein hochwertiges Pedelec befand. Der entstandene Schaden an den Garagen wird mit ca. 200,- Euro beziffert. Die Polizei Einbeck hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden

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