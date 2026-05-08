POL-NOM: Warenkreditbetrug
Einbeck (ots)
Dassel (Kr.) 04.12.2025; 06:24 Uhr
Ein 55jähriger Mann aus einem Ortsteil von Dassel bestellte bereits Ende des Jahres 2025 Waren in einem Onlineshop im Wert von 199,00 Euro. Trotz erfolgter Zustellung der Ware zahlte er den hierfür fälligen Kaufpreis bis zum heutigen Tag nicht. Daraufhin erstattete der Geschäftsführer des Handels Strafanzeige. Die Polizei Einbeck/Dassel hat die Ermittlungen aufgenommen.
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