POL-NOM: Warenkreditbetrug

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 06.05.2026; 14:00 Uhr - 14:45 Uhr Am frühen Mittwochnachmittag, den 06.05.2026, parkte eine 45jährige Frau aus Einbeck ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von ca. 1000,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder ...

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