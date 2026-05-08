Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Baumaschinen: Einen Täter gefasst - Zwei weitere flüchtig

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Hammenstedt, Freitag, 08.05.2026, 02.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim hat nach einem Diebstahl von zwei Baumaschinen im Wert von rund 70.000 Euro einen 34-jährigen Mann aus Polen vorläufig festgenommen. Zwei weitere Personen sind flüchtig - die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag um 02.25 Uhr meldete ein 29-jähriger Mann über Notruf drei Personen, welche derweil zwei Baumaschinen auf einen mitgeführten LKW verluden. Kurz darauf entfernte sich der benannte Lkw mit einer männlichen Person. Zwei weitere flüchteten zu Fuß vom Tatort in unbekannte Richtung. Die umgehend alarmierten Polizeikräfte konnten den beschriebenen LKW in der Nähe des Tatortes antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-jährigen Mann aus Polen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen der Polizeidienststelle in Northeim zugeführt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Trotz intensiver Absuche des Nahbereiches konnten die beiden weiteren tatbeteiligten Personen nicht angetroffen werden. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge um den tatrelevanten Zeitpunkt festgestellt haben, oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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