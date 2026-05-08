PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Baumaschinen: Einen Täter gefasst - Zwei weitere flüchtig

Northeim (ots)

37154 Northeim, OT Hammenstedt, Freitag, 08.05.2026, 02.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Die Polizei Northeim hat nach einem Diebstahl von zwei Baumaschinen im Wert von rund 70.000 Euro einen 34-jährigen Mann aus Polen vorläufig festgenommen. Zwei weitere Personen sind flüchtig - die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag um 02.25 Uhr meldete ein 29-jähriger Mann über Notruf drei Personen, welche derweil zwei Baumaschinen auf einen mitgeführten LKW verluden. Kurz darauf entfernte sich der benannte Lkw mit einer männlichen Person. Zwei weitere flüchteten zu Fuß vom Tatort in unbekannte Richtung. Die umgehend alarmierten Polizeikräfte konnten den beschriebenen LKW in der Nähe des Tatortes antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-jährigen Mann aus Polen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin. Der Mann wurde zwecks weiterer Maßnahmen der Polizeidienststelle in Northeim zugeführt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Göttingen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Trotz intensiver Absuche des Nahbereiches konnten die beiden weiteren tatbeteiligten Personen nicht angetroffen werden. Die Polizei Northeim bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge um den tatrelevanten Zeitpunkt festgestellt haben, oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 07:33

    POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 06.05.2026; 14:00 Uhr - 14:45 Uhr Am frühen Mittwochnachmittag, den 06.05.2026, parkte eine 45jährige Frau aus Einbeck ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von ca. 1000,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:22

    POL-NOM: 7000 Euro Schaden nach Unfall

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Albrechtshäuser Weg, Donnerstag, 07.05.2026, 17.13 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 68-jährige Frau wollte am Donnerstagnachmittag von einem Supermarktplatz nach links auf den Albrechtshäuser Weg einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 60-jährigen Mannes. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wodurch das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:01

    POL-NOM: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Donnerstag, 09.05.2026, 09.35 Uhr - 09.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person zerkratzte im Tatzeitraum von Donnerstag 09.35 Uhr bis 09.50 Uhr den Volkswagen Tiguan einer 68-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines in der Göttinger Straße ansässigen Supermarktes. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren