Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 06.05.2026; 14:00 Uhr - 14:45 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag, den 06.05.2026, parkte eine 45jährige Frau aus Einbeck ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von ca. 1000,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken ihren geparkten Pkw touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. seine Personalien zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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