PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 06.05.2026; 14:00 Uhr - 14:45 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag, den 06.05.2026, parkte eine 45jährige Frau aus Einbeck ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Walter-Poser-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung in Höhe von ca. 1000,- Euro fest. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein-oder Ausparken ihren geparkten Pkw touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. seine Personalien zur Schadensregulierung zu hinterlassen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 07:22

    POL-NOM: 7000 Euro Schaden nach Unfall

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Albrechtshäuser Weg, Donnerstag, 07.05.2026, 17.13 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine 68-jährige Frau wollte am Donnerstagnachmittag von einem Supermarktplatz nach links auf den Albrechtshäuser Weg einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 60-jährigen Mannes. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wodurch das Fahrzeug des ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 07:01

    POL-NOM: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Göttinger Straße, Donnerstag, 09.05.2026, 09.35 Uhr - 09.50 Uhr NORTHEIM (mil) - Eine bislang unbekannte Person zerkratzte im Tatzeitraum von Donnerstag 09.35 Uhr bis 09.50 Uhr den Volkswagen Tiguan einer 68-jährigen Frau. Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines in der Göttinger Straße ansässigen Supermarktes. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 22:29

    POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

    Bad Gandersheim (ots) - Tatzeitraum: 05.06.2026, zwischen 07.30 Uhr und 12.30 Uhr. Tatort: Am Kantorberg 23, 37581 Bad Gandersheim, der Parkplatz vor dem dortigen Seniorenheim In dem oben genannten Zeitraum kam es auf dem Parkplatz vor dem Senioren- und Pflegeheim in der Straße Am Kantorberg zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte einen dort geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Tatörtlichkeit. Zeugen, welche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren