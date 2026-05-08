Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 7000 Euro Schaden nach Unfall

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Katlenburg, Albrechtshäuser Weg, Donnerstag, 07.05.2026, 17.13 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Eine 68-jährige Frau wollte am Donnerstagnachmittag von einem Supermarktplatz nach links auf den Albrechtshäuser Weg einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 60-jährigen Mannes. Es kam schließlich zum Zusammenstoß, wodurch das Fahrzeug des Mannes nicht mehr fahrbereit war.

Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 7000 Euro.

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