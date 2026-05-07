Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht zwischen Haieshausen und Olxheim

Bad Gandersheim (ots)

(ahr) 37574 Einbeck, K 649 zwischen Haieshausen und Olxheim, Tatzeit: Donnerstag, 07.05.2026, 18:00 Uhr. Zur genannten Zeit ist es auf der K 649 zwischen den Ortschaften Haieshausen und Olxheim zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer schnitt dabei die Fahrbahn eines entgegenkommenden Lkw, sodass dieser durch ein Ausweichmanöver nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Schutzplanke kollidierte. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen Pkw der Marke Volkswagen. Durch den Unfall entsteht ein Sachschaden von 12500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Pkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/95390 in Verbindung zu setzen.

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