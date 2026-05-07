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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrug über WhatsApp

Northeim (ots)

37574 Einbeck, Marktstraße, Mittwoch, 06.05.2026, 16.20 Uhr

EINBECK (mil) -

Eine 73-jährige Frau aus Einbeck erhielt am Mittwochnachmittag eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser der Nachricht gab sich als Sohn der Geschädigten aus und informierte diese über den Rufnummerwechsel. Im weiten Verlauf bat der angebliche Sohn um Unterstützung für den Kauf neuer Möbel durch Überweisung eines niedrigen zweistelligen Betrages. Die 73-jährige überwies schließlich den Betrag und bemerkte erst später den Betrug.

Aus aktuellen Anlass rät die Polizei folgende Tipps zu beherzigen:

   - Überprüfen Sie zunächst die unbekannte Nummer - sprechen Sie mit
     Verwandten
   - Überprüfen Sie das angegebene Konto: Wer ist der Kontoinhaber? 
     Ist mir das Konto bekannt?
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
   - Bitten Sie Verwandte oder Nachbarn um Unterstützung
   - Löschen Sie Ihren Telefonbucheintrag, so erschweren Sie

Betrügern, Sie ausfindig zu machen

   - Sollten Sie von einem Betrug betroffen sein, kontaktieren Sie

ihre örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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