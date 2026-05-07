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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallverursacher nach Kollision abgehauen - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Heinrich-Schütz-Straße, Montag, 06.05.2026, 13.50 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch gegen 13.50 Uhr in der Heinrich-Schütz-Straße in Northeim.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte den ordnungsgemäß in der Straße geparkten Mercedes des 42-jährigen Geschädigten und flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Mercedes wurde an der Heckstoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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