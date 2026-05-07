POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37574 Einbeck, Kleiststraße, Montag, 04.05.2026, 12.00 Uhr - Mittwoch, 06.05.2026, 08.44 Uhr
EINBECK (mil) -
Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich in dem Tatzeitraum zwischen Montagmittag und Mittwochfrüh gewaltsam durch Aufhebeln der Terrassentür Zugriff zum Einfamilienhaus einer 82-jährigen Frau. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut durchsucht.
Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.
Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht und/oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
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