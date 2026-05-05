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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken Unfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 05.05.2026; 21:45 Uhr

Am Dienstagabend, den 05.05.2026, kam es gegen 21:45 Uhr auf der Hullerser Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 61jähriger Pkw-Fahrer gegen einen entgegenkommenden und an einer Engstelle bevorrechtigten Trecker eines 19jährigen Fahrers aus Dassel fuhr. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Verursacher Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem aus Einbeck stammenden Mann einen Wert von über 1,6 Promille. Daraufhin wurde gegen diesen ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen wurde ihm bis auf Weiteres untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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