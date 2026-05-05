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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zaunelement beschädigt und entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hinter der Kapelle, Sonntag, 03.05.2026, 01.30 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person brach ein ca. vier Meter langes Teilstück eines Gartenzaunes aus Metall heraus und entfernte sich schließlich unentdeckt mit diesem vom Tatort. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 300,00 Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder anderweitige Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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