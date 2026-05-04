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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen von Pkw entwendet; Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.05.2026; 20:30 Uhr - 03.05.2026; 11:40 Uhr

Am Samstagabend, den 02.05.2026, parkte ein 71jähriger Anwohner seinen Pkw-Peugeot auf dem öffentlichen Parkplatz in der Straße Hören. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen an seinem Pkw fehlte. Demnach muss ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt haben, um das Kennzeichen samt Halterung zu entwenden. Die Polizei in Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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