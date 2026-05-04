Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparkten Pkw beschädigt und weggefahren; Zeugenaufruf

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.04.2026; 23:00 Uhr - 01.05.2026; 16:30 Uhr

Am Donnerstagabend, den 30.04.2026, parkte eine 18jährige Anwohnerin ihren Audi auf dem Parkplatz eines Wohnkomplexes im Brucknerweg. Als sie diesen am Nachmittag des Folgetages wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Schaden in Höhe von ca. 1000,- Euro an ihrem Fahrzeug fest. Nach polizeilichen Ermittlungen hat diesbezüglich ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, bzw. seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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