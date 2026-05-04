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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Volpriehausen, Veilchenstraße, (Ecke Rothenbergstraße), Samstag, der 02.05.2026, zwischen 17:40 Uhr und 22:30 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Abbiegen drei Palisaden an der Grundstücksgrenze eines 71- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 200 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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