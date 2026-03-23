Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B 64
Eimen/Eschershausen (ots)
Am Sonntag (22.03.2026) kam es gegen 17:20 Uhr auf der Bundesstraße 64 zwischen Eimen und Eschershausen, im Bereich Lenne-Vorwohle, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Trike innerhalb einer Motorradgruppe ordnungsgemäß die B 64 in Richtung Eschershausen. In Höhe der Unfallstelle bemerkte sie offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Motorräder abbremsten. Bei einem Ausweichmanöver touchierte sie zwei der vorausfahrenden Kräder.
Anschließend kam die Trike-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Trike überschlug sich dabei. Die 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Eine 30-jährige Sozia auf einem der beteiligten Motorräder wurde leicht verletzt.
Die Polizei Stadtoldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.
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