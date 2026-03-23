PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person auf der B 64

Eimen/Eschershausen (ots)

Am Sonntag (22.03.2026) kam es gegen 17:20 Uhr auf der Bundesstraße 64 zwischen Eimen und Eschershausen, im Bereich Lenne-Vorwohle, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Trike innerhalb einer Motorradgruppe ordnungsgemäß die B 64 in Richtung Eschershausen. In Höhe der Unfallstelle bemerkte sie offenbar zu spät, dass die vorausfahrenden Motorräder abbremsten. Bei einem Ausweichmanöver touchierte sie zwei der vorausfahrenden Kräder.

Anschließend kam die Trike-Fahrerin nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Trike überschlug sich dabei. Die 61-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Eine 30-jährige Sozia auf einem der beteiligten Motorräder wurde leicht verletzt.

Die Polizei Stadtoldendorf hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren