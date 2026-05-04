Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach räuberischem Diebstahl

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße 14, dortiges Einzelhandelsgeschäft | Samstag, 02.05.2026, 12:50 - 13:50 Uhr

Bad Gandersheim (kli).

Am Samstagmittag kam es im Schnäppchenmarkt in der Northeimer Straße in Bad Gandersheim zuerst zu einem Ladendiebstahl. Der 24-jährige Beschuldigte sei dabei von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet worden. Laut Angaben der Zeugen wollte sich der Beschuldigte bei der anschließenden Ansprache des Mitarbeiters gewaltsam entfernen und musste deswegen bis zum Eintreffen der Polizei durch zwei Mitarbeiter sowie einen Zeugen festgehalten werden. Aufgrund des gewaltsamen Fluchtversuchs und dem daraus resultierenden Anfangsverdacht des räuberischen Diebstahls, sollten dem Beschuldigten zur Sachverhaltsaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten Handfesseln angelegt werden. Gegen diese Maßnahme leistete er aktiven Widerstand, sodass er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden musste. Bei der anschließenden Verbringung in den Streifenwagen kam es zu weiteren Widerstandshandlungen, weshalb der Beschuldigte erneut zu Boden gebracht werden musste. Da bei dem Beschuldigten im Anschluss ein niedriger Atemalkoholwert gemessen wurde, ordnete das Amtsgericht Braunschweig eine Blutprobe zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration an. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

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