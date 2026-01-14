FW Dresden: Starke Rauchentwicklung bei Brand

Feuerwehr Dresden

Wann? 14. Januar 2026, seit 12:51 Uhr

Wo: Wiesenweg, Schönborn

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einem Nebengebäude eines Gehöfts, welches mit einem Wohngebäude verbunden ist, zu einem Brand. Auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern gerieten Gegenstände beim Betrieb eines Ofens in Brand. Die dabei entstandene starke Rauchentwicklung ließ zunächst vermuten, dass das gesamte Gebäude betroffen sei. Aufgrund dieses Meldebildes wurde die Alarmstufe zeitnah erhöht und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit zwei Strahlrohren zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Brand wurde zügig gelöscht, sodass der eingesetzte Kräfte- und Mittelansatz relativ schnell reduziert werden konnte. Derzeit laufen Belüftungsmaßnahmen, um das Gebäude vom Brandrauch zu befreien. Im Einsatz befinden sich rund 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Stadtteilfeuerwehr Langebrück sowie der U-Dienst.

