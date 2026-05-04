Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gartenmöbel entwendet - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Donnerstag, 30.04.2026, 18.10 Uhr - Samstag, 02.05.2026, 09.05 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Mindestens eine bislang unbekannte Person entwendete im Tatzeitraum von Donnerstagabend bis Samstagmorgen Gartenmöbel eines dort befindlichen Geschäftes. Die Gartenmöbel waren mittels Stahlseil gesichert und vor dem Geschäft zur Besichtigung ausgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 940 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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