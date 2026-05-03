POL-NOM: Vorfahrt missachtet, Fahrradfahrer verletzt
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Kreuzung Altendorfer Tor / Schlachthofstraße / Beverstraße / Altendorfer Straße
Samstag, 02.05.2026, 18:35 Uhr
EINBECK (schu)
Ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich Dassel befuhr mit seinem Pkw Chevrolet die Beverstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich bei grün zeigender Lichtzeichenanlage nach links auf das Altendorfer Tor abzubiegen. Hierbei übersah dieser einen entgegenkommenden sowie bevorrechtigten 91-jährigen Fahrradfahrer aus Einbeck. Es kam zum Zusammenstoß. Der Senior wurde hierbei verletzt und im weiteren Verlauf einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.
Am Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden im niedrigen 4-stelligen Bereich.
Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck unter Telefonnummer 05561-31310 zu melden.
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