Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungsbrand

Northeim (ots)

Northeim, Mauerstraße, Samstag, 02.05.2026, 15.43 Uhr

NORTHEIM (sch) - Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 15.43 Uhr, kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mauerstraße in Northeim zu einem Brand. Nach aktuellen Ermittlungen kam es aufgrund entzündeten Öls in einer Pfanne zu einem Brand.

Die 87-jährige Bewohnerin wurde durch die Löschversuche leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die freiwillige Feuerwehr Northeim belüftete die Wohnung und stellte den Strom in der Wohnung ab.

Durch den Brand kam es in der Wohnung zu einem geschätzten Schaden von 5.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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