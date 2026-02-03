Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz

Fulda (ots)

Neuhof. Aktuell ist die L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen mehreren Fahrzeugen bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald Näheres bekannt ist.

Jonas Trabert

