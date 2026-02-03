PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Aktuell - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz

Fulda (ots)

Neuhof. Aktuell ist die L 3181 zwischen Rommerz und Hauswurz nach einem Verkehrsunfall vollgesperrt. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen mehreren Fahrzeugen bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Die Einsatz- und Rettungskräfte sind derzeit vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet, sobald Näheres bekannt ist.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

